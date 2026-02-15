«Ультиматум от босса». В Австрии россияне сталкиваются с травлей и шантажом из-за гражданства

Российские граждане, работающие в Австрии, все чаще сталкиваются с необъективным и враждебным отношением со стороны нанимателей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал российский посол в Вене Андрей Грозов.

«Нередко получаем жалобы на предвзятое и откровенно русофобское отношение к росгражданам со стороны работодателей, которые зачастую вынуждают сотрудников отказываться от российского гражданства», — приводит агентство слова дипломата.

Так глава дипмиссии ответил на вопрос о наиболее частых проблемах, с которыми сегодня обращаются в посольство проживающие в республике соотечественники.

Андрей Грозов приступил к своим обязанностям в Вене в конце января, когда президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял у него верительные грамоты. Предшественник Грозова на этом посту, Дмитрий Любинский, руководил дипломатической миссией на протяжении почти десяти лет — до августа 2025 года. Указом главы государства Владимира Путина он был освобожден от должности посла и назначен заместителем министра иностранных дел России.

Ранее сообщалось о том, что Фицо назвал Евросоюз «стадом овец без пастуха».