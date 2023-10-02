Ультразвук экспертного класса появился в Электростали

Это современный многофункциональный ультразвуковой аппарат «Samsung» с высочайшим качеством цифровых изображений.

Как рассказали в администрации городского округа Электросталь, новый УЗИ-аппарат позволяет проводить сканирование в нескольких режимах в реальном времени.

«Благодаря ему улучшается диагностика заболеваний и патологий у пациенток, что позволяет своевременно выявлять возможные проблемы и принимать необходимые меры для сохранения здоровья женщины и ребенка», - рассказали в пресс-службе администрации.

Этот аппарат уже заступил на службу в больницу и активно применяется специалистами в работе. Отметим, что новое оборудование регулярно поступает на баланс больницы.