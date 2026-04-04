Улыбка и предательство: почему чемпион мира Карлсен сдал казахстанскую шахматистку судьям сразу после селфи

Курьезный и одновременно напряженный инцидент произошел на турнире в Германии: Магнус Карлсен сфотографировался с Алуа Нурман, после чего незамедлительно указал арбитрам на наличие у нее смартфона, пишет Газета.ру.

Смартфон как причина дисциплинарной жалобы

На профессиональном турнире Grenke Freestyle Open в Германии зафиксирован неоднозначный эпизод с участием 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Перед началом второго раунда представительница Казахстана Алуа Нурман обратилась к норвежскому гроссмейстеру с просьбой сделать совместное селфи. Карлсен не проявил недовольства, охотно позировал и улыбался для кадра. Однако сразу после завершения съемки он направился к организаторам соревнований, чтобы заявить о нарушении со стороны оппонентки. Причиной жалобы стало наличие у шахматистки мобильного телефона в игровой зоне.

Реакция арбитров и требования безопасности

Согласно действующему регламенту, пронос электроники в зал проведения партий строго запрещен для предотвращения любых форм подсказок. После обращения норвежца главный судья турнира вмешался в ситуацию еще до официального старта раунда. В итоге гаджет у спортсменки изъяли. Несмотря на дружелюбное поведение во время фотографирования, Карлсен счел необходимым соблюсти букву закона, подчеркнув недопустимость нахождения технических средств у игроков.

Спортивные достижения норвежского лидера

Инцидент в Германии произошел на фоне продолжающейся серии успехов титулованного шахматиста. В конце декабря 2025 года Магнус Карлсен подтвердил свой статус, в шестой раз защитив титул чемпиона мира по рапиду. В финальный день соревнований он продемонстрировал уверенную игру, одержав 3 победы и завершив 1 встречу вничью. Закрепил успех гроссмейстер 30 декабря в Дохе, где завоевал золотую медаль чемпионата мира по блицу. В решающем противостоянии он обыграл Нодирбека Адбусатторова из Узбекистана, завершив матч в свою пользу со счетом 2,5 на 1,5.