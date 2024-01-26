Улыбка не помешает: юрист призвал таможенников в аэропортах быть приветливее со всеми пассажирами

Гендиректор Санкт-Петербургского аэропорта Пулково Леонид Сергеев пожаловался на жесткость российских стандартов при досмотре гостей с Ближнего Востока. По его мнению, людей с восточным менталитетом нельзя досматривать так, как это делают в России – нужны перемены.

Закон един для всех

По мнению адвоката, эксперта по таможне Марата Файзулина, гендиректор Пулково приводит довольно странную и даже несерьезную аргументацию, если учесть, что закон одинаков для всех, вне зависимости от того, у кого какой менталитет.

«То есть, граждан европейских стран можно досматривать грубо? Есть международные правила, есть Киотская конвенция, устанавливающая стандарты таможенного оформления. Очень странно это звучит – будем сортировать граждан по менталитету?» — задался вопросом эксперт.

Мягче и вежливее

Юрист уверен, что любой въезжающий в Российскую Федерацию гражданин должен восприниматься таможней как честный человек, а не как контрабандист, вне зависимости от того, с Востока они приехали, из Южной Америки или из Европы. Сейчас же, по словам Файзулина, даже российские граждане, возвращающиеся из другой страны, чувствуют неприветливое отношение при таможенном оформлении и паспортном контроле.