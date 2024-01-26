Улыбка не помешает: юрист призвал таможенников в аэропортах быть приветливее со всеми пассажирами
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Гендиректор Санкт-Петербургского аэропорта Пулково Леонид Сергеев пожаловался на жесткость российских стандартов при досмотре гостей с Ближнего Востока. По его мнению, людей с восточным менталитетом нельзя досматривать так, как это делают в России – нужны перемены.
Закон един для всех
По мнению адвоката, эксперта по таможне Марата Файзулина, гендиректор Пулково приводит довольно странную и даже несерьезную аргументацию, если учесть, что закон одинаков для всех, вне зависимости от того, у кого какой менталитет.
«То есть, граждан европейских стран можно досматривать грубо? Есть международные правила, есть Киотская конвенция, устанавливающая стандарты таможенного оформления. Очень странно это звучит – будем сортировать граждан по менталитету?» — задался вопросом эксперт.
Мягче и вежливее
Юрист уверен, что любой въезжающий в Российскую Федерацию гражданин должен восприниматься таможней как честный человек, а не как контрабандист, вне зависимости от того, с Востока они приехали, из Южной Америки или из Европы. Сейчас же, по словам Файзулина, даже российские граждане, возвращающиеся из другой страны, чувствуют неприветливое отношение при таможенном оформлении и паспортном контроле.
«Скажем, я прилетел в Пулково, я добросовестный гражданин Российской Федерации, ничего не нарушал, но само отношение…Скажем так, среди некоторых наших пограничников не принято улыбаться. И здороваться не принято: с ними здороваешься, они не отвечают. Пристально смотрят на тебя, словно ты не на Родину прилетел, а пришел на допрос в Следственный комитет. Да, я согласен, что вести себя нужно мягче и вежливее, но здесь дело не в туристах с Ближнего Востока, а вообще во всех людях», — заключил юрист.