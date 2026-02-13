Улыбка со скепсисом: ученые ИКИ РАН засняли на Солнце «лицо» диаметром в 10 земных шаров

На Солнце образовалось «лицо» размером полтора миллиона километров. Две активные области, каждая из которых примерно в десять раз больше Земли, и гигантский протуберанец длиной около 500 тысяч километров сложились в изображение, напоминающее улыбающийся смайлик с глазами и ртом.

Снимки, сделанные лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, показали, что «смайлик» смотрит прямо на нашу планету. В лаборатории прокомментировали космическое явление с долей иронии: «Огромный смайлик размером 1.5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце. <…> Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишён скепсиса».

При этом другие ближайшие к светилу планеты — Венера, Меркурий и Марс — находятся в настоящее время по другую сторону от Солнца, и уникальный «портрет» доступен для наблюдения только с Земли.