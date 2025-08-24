Улыбки и слезы счастья: Вернувшиеся из украинского плена бойцы связались с родными

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались с близкими сразу после посадки самолета в Подмосковье. Корреспондент телеканала РЕН поделилась видеоматериалами с места событий.

Сегодня, в субботу, 24 августа, борт с 146 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, успешно приземлился в Подмосковье. Ранее российская и украинская стороны достигли договоренности об обмене пленными в ходе переговоров в Стамбуле.

Боец Сергей признался, что еще не до конца понял, что вернулся в Россию. Позже он связался с матерью и сообщил, что у него все хорошо.

«Мамуль, мы приземлились уже, мы в Москве... Всё нормально», – сказал он в беседе с телеканалом РЕН.

Военнослужащий ВС РФ Александр также связался со своими родственниками.

«Да, я уже в Москве, я дома, я в России, на родной земле», – сообщил он родным по телефону.

До конца не понимаю, не могу поверить. Хочется увидеть родных и близких. Немного побыть дома, — признался Александр.