Ум ребенка может зависеть от возраста родителей

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили генетическую связь между уровнем интеллекта ребенка и продолжительностью жизни его родителей. Исследование включает данные более 400 тыс. человек, сообщает progorod59 .

Авторы работы сравнили результаты тестов на когнитивные способности, проведенных в раннем возрасте, с информацией о возрасте родителей на момент смерти. Интеллект оценивался в детстве, что исключило влияние болезней, социального окружения и образования на показатели.

Полученные данные показали устойчивую генетическую корреляцию между интеллектом детей и долгожительством родителей. Коэффициент соответствия составил 0,35, что указывает на заметное влияние наследственных факторов.

Исследователи делают вывод: высокий интеллект может быть не только показателем успешного развития ребенка, но и отражать общее состояние здоровья семьи и генетическую предрасположенность к более долгой жизни.

