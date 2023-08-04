Умер актер Марк Марголис, известный по роли в сериале «Во все тяжкие»
Фото: [©Дмитрий Паршин/РИА Новости]
CBS News, американский телеканал, 4 августа сообщил о смерти известного актера Марка Марголиса. Актер скончался в 83 года.
На данный момент причину смерти не раскрывают, как и ее обстоятельства.
Актер известен по приквелу «Лучше звоните Солу» и роли в самом сериале «Во все тяжкие», где был наркобароном. Также Марголис играл в «Черном лебеде», «Лице со шрамом» и других культовых фильмах, среди которых и «Реквием по мечте».