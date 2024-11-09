Умер американский киноактер, сыгравший в фильме «Пункт назначения»

В Соединенных Штатах в возрасте 69 лет умер актер Тони Тодд, который известен массовому зрителю по ряду художественных фильмов. Об этом сообщил портал Deadline.

Журналисты сослались на заявление представителя артиста. По его утверждению, Тодд умер еще 6 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе, он сокнчался на 70-м году жизни. При этом ничего не говорится о причинах смерти.

Тодд начал участвовать в съемках еще в 80-х годах прошлого века. Зрители могут его помнить по фильмам «Взвод», «Пункт назначения», «Кэндимэн», а также по сериалам «Флэш» и «Ривердэйл».

Ранее сообщалось о смерти российской актрисы театра и кино Лейл Киракосян. Она более всего известна по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», артистка умерла в 83 года.