Умер автор песен из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

На 95-м году жизни умер поэт Дмитрий Сухарев, который, среди прочего, являлся автором слов песни «Александра» из оскароносной картины «Москва слезам не верит». О кончине барда на своей странице в социальной сети сообщила Татьяна Визбор, дочь Юрия Визбора.

Также о смерти мэтра рассказали Татьяна и Сергей Никитины, которые на протяжении продолжительного времени являлись соавторами поэта. Сухарев появился на свет 1 ноября 1930 года, а высшее образование получал в МГУ. В 1973 году стал доктором биологических наук. Уже при жизни был признан настоящим классиком среди мастеров авторской песни.

А одну из главных ролей в кинокартине «Москва слезам не верит» исполнил Алексей Баталов, ушедший из жизни в возрасте 88 лет.