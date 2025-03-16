Умер духовник патриарха Московского и Всея Руси и Оптиной пустыни, старец Илий

Не стало схиархимандрита Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь», расположенного в Калужской области. Илий (Ноздрин) ушел из жизни в ночь на 15 марта. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале святой обители.

Сообщается, что преподобному старцу было 94 года. Причины ухода из жизни Илии не уточняются.

«Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь», — говорится в сообщении братии.

Илий — схиархимандрит Свято-Введенской Оптиной пустыни под Калугой. Являлся все последнее время духовным наставником патриарха Московского и всея Руси Кирилла, аВ этой обители он принял постриг в великую схиму с именем Илий, в честь другого Севастийского мученика.

В светлый день Воскресения Христова, 4 апреля 2010 года, в главном храме Русской православной церкви — кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве — патриарх Кирилл совершил таинство возведения в сан схиархимандрита.