Умер генеральный конструктор ПВО Москвы Яков Безель

Мастер инженерного дела и главный конструктор системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Яков Безель скончался в возрасте 87 лет. Об этом со ссылкой на на пресс-службу концерна «Алмаз-Антей» сообщил ТАСС.

За долгие годы своей жизни Безель стал важной фигурой в создании и совершенствовании системы воздушной защиты столицы и всей страны.

Он родился 30 июня 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Московский энергетический институт, обучаясь на факультете автоматики, телемеханики и вычислительной техники. Уже в первые годы своей карьеры Безель начал работать в научно-исследовательском институте (НИИ-5) — ведущем центре по разработке автоматизированных систем ПВО.

Безель внес значительный вклад в развитие российской научной базы и укрепление обороноспособности государства. Помимо инженерной деятельности, он занимался обучением нового поколения ученых и инженеров, которые посвятили свою жизнь обеспечению национальной безопасности.

На протяжении своей профессиональной карьеры Безель участвовал в создании таких важных систем, как модернизированная автоматизированная система радиотехнического батальона, «Межа-М» и «Межа-200». Также он работал над автоматизированными комплексами на базе новых компонент, таких как «Нива», «Основа», «Основа-1».

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