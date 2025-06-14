Ушел из жизни тюменский депутат Андрей Моргун: ему было 57 лет

В возрасте 57 лет скончался депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун. Об этом в социальных сетях сообщил председатель парламента Фуат Сайфитдинов, выразив глубокие соболезнования семье и коллегам погибшего.

Моргун боролся с онкологией в течение продолжительного времени. Несмотря на тяжелое заболевание, он не отходил от работы, продолжая активно участвовать в политической и общественной жизни региона.

Родившись в Донецкой области, Моргун переехал в Нефтеюганск, где окончил школу и с 1991 по 1996 годы работал инженером в энергетической компании «СИБЭКО». После этого он занимался предпринимательской деятельностью до 2015 года, а в 2016 году был избран депутатом Тюменской облдумы, став активным участником региональной политики.

За годы работы Моргун входил в состав комитетов по социальной политике, а также по вопросам экономической политики и природопользования. Его работа и инициативы способствовали развитию региона, решению важных социально-экономических задач и улучшению условий жизни местных жителей.

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