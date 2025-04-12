Умер канадский режиссер Тед Котчефф

Скончался режиссер «Рэмбо: Первая кровь»

Общество

Фото: [pxhere.com]

10 апреля ушел из жизни канадский режиссер Тед Котчефф. Ему было 94 года.

О смерти Котчеффа со ссылкой на его сына Томаса, сообщает канадский телеканал CBC.

По словам наследника, он умер от старости в окружении членом семьи.

Тед Котчефф известен по таким фильмам, как «Рэмбо: Первая кровь», «Стрелок» и «Уикенд у Берни».

Пик карьеры Котчеффа пришелся на 1980-е годы.

Телеканал CBC называет его самыми известными работами фильм 1982 года «Рэмбо: Первая кровь».

В 2017 году Котчефф написал мемуары о своей режиссерской карьеры Director's Cut: My Life in Film.

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни кинокритик Юрий Гладильщиков.