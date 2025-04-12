Умер канадский режиссер Тед Котчефф

О смерти Котчеффа со ссылкой на его сына Томаса, сообщает канадский телеканал CBC.

10 апреля ушел из жизни канадский режиссер Тед Котчефф. Ему было 94 года.

По словам наследника, он умер от старости в окружении членом семьи.

Тед Котчефф известен по таким фильмам, как «Рэмбо: Первая кровь», «Стрелок» и «Уикенд у Берни».

Пик карьеры Котчеффа пришелся на 1980-е годы.

Телеканал CBC называет его самыми известными работами фильм 1982 года «Рэмбо: Первая кровь».

В 2017 году Котчефф написал мемуары о своей режиссерской карьеры Director's Cut: My Life in Film.

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни кинокритик Юрий Гладильщиков.