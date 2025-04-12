Умер канадский режиссер Тед Котчефф
Скончался режиссер «Рэмбо: Первая кровь»
Фото: [pxhere.com]
10 апреля ушел из жизни канадский режиссер Тед Котчефф. Ему было 94 года.
О смерти Котчеффа со ссылкой на его сына Томаса, сообщает канадский телеканал CBC.
По словам наследника, он умер от старости в окружении членом семьи.
Тед Котчефф известен по таким фильмам, как «Рэмбо: Первая кровь», «Стрелок» и «Уикенд у Берни».
Пик карьеры Котчеффа пришелся на 1980-е годы.
Телеканал CBC называет его самыми известными работами фильм 1982 года «Рэмбо: Первая кровь».
В 2017 году Котчефф написал мемуары о своей режиссерской карьеры Director's Cut: My Life in Film.
Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни кинокритик Юрий Гладильщиков.