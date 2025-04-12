Ушел из жизни кинокритик Юрий Гладильщиков

7 апреля в возрасте 63 лет умер кинокритик Юрий Гладильщиков. Печальную новость в своем телеграм-канале опубликовала его дочь Анастасия.

По ее словам, ее отец не хотел, чтобы кто-то присутствовал на его похоронах, поэтому о его смерти было объявлено только сегодня.

Юрий Гладильщиков родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре. Он окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Театральная критика».

Гладильщиков работал корреспондентом в газете «Советская Россия», заведующим отделом искусств в «Литературной газете», кинообзревателем в «Независимой газете» и других изданиях. Также он был ведущим телепередачи «Кинопанорама», а также автором рубрики в газете «Известия», журнале «Огонек» и других.

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