Умер Карен Енгибарян, всю ночь спасавший людей во время теракта в «Крокусе»

Карен Енгибарян скончался в больнице. Он помогал эвакуироваться людям 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчине было 35 лет.

О смерти героя «Крокуса» сообщил союз армян России. Изначально Карен Енгибарян не проходил мимо, как об этом сообщалось в СМИ. На самом деле мужчина приехал целенаправленно выручать маму лучшего друга по его просьбе.

В процессе он помог не только женщине, но и десяткам других людей. Одному пострадавшему на улице он отдал куртку, а сам до утра спасал посетителей комплекса. Вот только в процессе мужчина надышался едкого дыма и простыл. Под вечер 23 марта ему стало плохо, поднялась температура. Врачи поставили диагноз «острая инфекция дыхательных путей».

Несколько дней Карен находился под наблюдением врачей, ему оказывали помощь, но состояние не улучшалось. Спасти его в итоге не удалось. Официально о смерти Енгибаряна сообщили 29 марта.

Прощание с усопшим пройдет в субботу, 30 марта, в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе (Москва).

Ранее сообщалось, что террористы после атаки в Красногорске направлялись на Украину за вознаграждением.