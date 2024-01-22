Умер легенда команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Хаит

Литератор и драматург Евгений Хаит, являвшийся бессменным членом команды КВН «Одесские джентльмены» скончался в Одессе. О трагической утрате в своем аккаунте в соцсетях сообщил коллега Хаита по сцене, а ныне депутат одесского горсовета Олег Филимонов.

Со слов Филимонова, актер скончался накануне днем у себя дома от остановки сердца.

«Утром 21 января в Одессе скончался Евгений Хаит. Прощание с артистом состоится во вторник, 23 января», — сообщил Филимонов.

Евгений Хаит после своего участия в КВТ снимался в юмористической передаче «Джентельмен-шоу». Кроме того, являлся сценаристом проекта «Голые и смешные». В составе «Одесских джентльменов», Хаит выигрывал кубок КВН в 1987 и в 1990 годах