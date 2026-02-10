Умер легендарный адвокат Падва, защищавший Ходорковского*

Ушел из жизни выдающийся адвокат, один из патриархов российской адвокатуры Генрих Павлович Падва. Он скончался на 95-м году жизни, не дожив нескольких дней до своего дня рождения.

Информацию о кончине подтвердил в своем телеграм-канале коллега, адвокат Максим Пашков.

«У нас в корпорации большое горе... Генрих Павлович Падва. 20.02.1931-09.02.2026», — написал он.

Имя Генриха Падвы неразрывно связано с громкими процессами в новейшей истории России. В частности, он защищал бывшего главу нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского*.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.