Умер президент Российского университета транспорта Борис Лёвин

30 июня, в возрасте 73 лет умер президент и ректор МИИТ Борис Левин. О его смерти Левина сообщили в пресс-службе, не уточнив причины.

Левин родился в 1949 году в Подмосковье. В 19 лет он выпустился из Московского электротехнического техникума, а через 5 лет – окончил МИИТ. Позже он там же закончил обучение в аспирантуре.

Уже в 1992 году Левину было присвоено звание профессора.

В 1997 году он стал ректором в МИИТе. Спустя 19 лет на посту ректора, он ушел, сохранив за собой должность президента ВУЗа и главы Ассоциации ВУЗов транспорта.

Левин являлся Заслуженным работником высшей школы РФ. Он дважды получил премию за заслуги в областях науки и техники, и образовании и стал лауреатом ордена «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.

За свою профессор написал более полутысячи научных работ, и выпустил из под крыла 21 кандидата наук и 12 докторов наук.