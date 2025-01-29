Умер самый молодой форвард хоккейной сборной Германии

Нападающий сборной Германии и ХК «Айсберен» Тобиас Эдер скончался после борьбы с тяжелым заболеванием. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу немецкой команды.

Тобиас Эдер пропустил спортивный сезон из-за онкологического заболевания. Долгое время он лечился, но это не принесло результата. Недавно стало известно, что восходящая звезда немецкого хоккея умерла в возрасте 26 лет.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, его невесте, его друзьям и всем, кто знал и любил его. Наши мысли с вами в это трудное время», — говорится в сообщении команды.

Напомним, в прошлом сезоне спортсмен отметился успехами на матчах за «Айсберен», набрав 52 очка. За свою карьеру также играл в Немецкой хоккейной лиге за «Дюссельдорф» и «Ред Булл Мюнхен».

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