Умер самый старый пес в мире, португальский мастиф Боби прожил более 31 года
Фото: [Guinness World Records]
Умерла самая старая собака в мире. Пес Боби прожил 31 год и 165 дней, пишет Daily Mail.
Пес породы рафейру ду алентежу (португальская сторожевая или португальский мастиф) в феврале был включен в Книгу рекордов Гиннесса как главный собачий долгожитель. Феномен в том, что собаки этой породы обычно живут 12-14 лет.
Хозяин собаки 38-летний португалец Леонель Кошта долголетие пса объяснял тем, что тот жил в спокойной сельской среде и питался только домашней едой без соли и приправ. Боби и упокоился на семейной ферме в деревне Конкейрос.
31 год назад Боби вообще повезло, что он выжил. Когда он родился, в семье уже было несколько собак, и родители Леонеля не хотели оставлять щенка. Пока мать была в отъезде, Леонель с братьями спрятали малыша в дровах и выходили. А когда он немного подрос, стало возможным открыть секрет.
«Родители ругались и наказали нас, но оно того стоило», – вспоминал Леонель.