Умер самый старый пес в мире, португальский мастиф Боби прожил более 31 года

Пес породы рафейру ду алентежу (португальская сторожевая или португальский мастиф) в феврале был включен в Книгу рекордов Гиннесса как главный собачий долгожитель. Феномен в том, что собаки этой породы обычно живут 12-14 лет.

Хозяин собаки 38-летний португалец Леонель Кошта долголетие пса объяснял тем, что тот жил в спокойной сельской среде и питался только домашней едой без соли и приправ. Боби и упокоился на семейной ферме в деревне Конкейрос.

31 год назад Боби вообще повезло, что он выжил. Когда он родился, в семье уже было несколько собак, и родители Леонеля не хотели оставлять щенка. Пока мать была в отъезде, Леонель с братьями спрятали малыша в дровах и выходили. А когда он немного подрос, стало возможным открыть секрет.