Умер участвовавший в полетах к Луне астронавт США Джеймс Ловелл

Джеймс Ловелл, американский астронавт, который участвовал в программе «Аполлон», направленной на высадку человека на Луну, скончался в возрасте 97 лет. Об этом стало известно от Associated Press.

Согласно информации, предоставленной агентством, Ловелл скончался 7 августа в Лейк-Форесте, штат Иллинойс. Он был одним из 24 астронавтов, которые отправлялись в космические экспедиции к спутнику Земли, и первым из трёх, кто совершил два полета. Но, к сожалению, он так и не смог осуществить посадку на Луну.

21 декабря 1968 года состоялся запуск космического корабля Apollo 8, на борту которого находились три астронавта: Джеймс Ловелл, Фрэнк Борман и Уильям Андерс. Они стали первыми людьми в истории, которые покинули пределы земной орбиты и достигли очертаний другого небесного тела.

В ходе полёта в рамках программы «Аполлон-13» Ловелл был назначен командиром космического корабля. Однако из-за неполадок в системе энергоснабжения произошла авария, и корабль был вынужден совершить аварийную посадку. К счастью, все члены экипажа остались живы и смогли благополучно приземлиться.