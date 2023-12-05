Умер звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» актер Сергей Кустов
Фото: [© РИА Новости]
Советский и украинский артист театра и кино Сергей Кустов скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от Первого украинского театра детей и юношества.
Причины ухода из жизни Сергея Кустова не приводятся.
«Ушёл на тот свет народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник», — говорится в сообщении.
Напомним, Сергей Кустов запомнился зрителям в роли мушкетера Монтарана из королевской гвардии в легендарном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» работы советского режиссера Юнгвальд-Хилькевича.
Ранее сообщалось, что умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев.