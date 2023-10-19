Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Сыгравший сразу в нескольких сезонах популярного российского сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Евгений Артемьев ушел из жизни на 69-м году жизни.

Об утрате сообщили в пресс-службе Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, где ранее служил Артемьев. Там добавили, что артист скончался еще 14 октября.

«Ушел из жизни Евгений Артемьев», — сказано в сообщении.

О причинах смерти актера не сообщается. В театре пояснили, что о месте и времени прощания с артемьевым будет сообщено дополнительно.

Евгений Артемьев закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После чего несколько лет служил в петербургском театре им. В.Ф. Комиссаржевской. В 2004 году актер был назначен заведующим труппой «Театра на Неве». Зрителям Артемьев запомнился по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Хроники убойного отдела».