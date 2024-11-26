Умерла знаменитая регулировщица-участница ВОВ Лиманская

В возрасте 100 лет ушла из жизни Мария Лиманская, которую в 1945 году запечатлели у Бранденбургских ворот. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Лиманская была не только свидетельницей, но и активным участником Великой Отечественной войны (ВОВ). Она регулировала движение войск на переправе через Дон и принимала участие в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, а также в боях в Белоруссии и Польше.

В мае 1945 года именно она была на посту у Бранденбургских ворот в Берлине, когда фотограф Евгений Халдей запечатлел этот момент, который вскоре стал символом победы над фашистами.

Сама Лиманская долгое время не знала о том, что стала героем знаменитой фотографии. Впервые она увидела ее в журнале «Работница» в начале 60-х годов, но была удивлена неверной подписью, указывающей на другую девушку. После ее обращения в редакцию, Халдей извинился за ошибку.

После войны Лиманская продолжила службу обществу, работая медсестрой и школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года она жила в селе Звонаревка Саратовской области у своей дочери.

За свои заслуги Мария Лиманская была награждена медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и орденом Отечественной войны 2-й степени.

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