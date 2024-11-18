Умер художник Чесноков-Ладыженский

В минувшее воскресенье в возрасте 70 лет умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи картины можно увидеть в Третьяковской галерее и зарубежных коллекциях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его супругу.

С ее слов, муж до последнего дня трудился за мольбертом, а оставленное им творческое наследие еще не оценено и не осознанно. В настоящее время в московской художественной галерее Багратуни проходит крупнейшая в жизни художника выставка «Многоликий город», приуроченная к его 70-летию. О дате и места прощания с Сергеем Чесноковым-Ладыженским супруга пообещала рассказать позднее.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Светличная будет похоронена рядом с сыном и мужем.