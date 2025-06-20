Умершая в феврале женщина «родила» ребенка через четыре месяца

Медсестра Адриана, умершая в феврале от тромбов в мозгу, смогла «родить» ребенка в июне. О необычном медицинском случае пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Daily Mail.

Проблема началась, когда беременная женщина обратилась к врачам с жалобами на сильные головные боли. После ухудшения состояния и экстренной операции она скончалась на операционном столе. Смерть зафиксировали еще в феврале.

Однако местные законы в штате Джорджия, запрещающие аборты при наличии сердцебиения у плода, вынудили медиков поддерживать жизнедеятельность организма матери искусственно. Американку подключили к аппарату жизнеобеспечения, продержав до лета.

В результате 13 июня на свет появился мальчик весом всего 450 граммов, которого родственники назвали Ченсом (Шанс). Ребенок, родившийся на два месяца раньше срока, был передан на воспитание семье погибшей. После успешных родов тело Адрианы отключили от аппаратов, затем ее похоронили.

Ранее мама аутиста рассказала, как покорила большой город ради спасения сына.