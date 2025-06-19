Врачи сняли диагноз: мама аутиста рассказала, как покорила большой город ради спасения сына

По информации издания, девушка влюбилась в будущего мужа в 16 лет. Пара расписалась, но вскоре отношения испортились. На тот момент уже родился сын. Супруги жили в селе. Девушка стремилась улучшить условия жизни, мужа все устраивало. В два годика ребенок вел себя не так, как остальные дети. Девушка понимала, что требуется помощь специалиста. Она решила переехать в город. Супруг отказался. Пара развелась. Мужчина заявил о нежелании платить алименты.

«Однажды он сказал мне: „И кому ты с таким ребенком кроме меня нужна будешь?“ Эти слова задели меня до глубины души», — разоткровенничалась девушка.

Анастасия рассказала, что диагноз поставили в четыре годика. С малышом занимался психиатр, невролог, логопед-дефектолог. Девушка устроилась на работу. Отношения с мужчинами не складывались. Они не скрывали, что не хотят заниматься воспитанием ребенка. Вскоре на работе предложили переезд в Минск. Анастасия согласилась. В другой стране она продолжила лечение, которое обходилось дорого. Однако эффект был.

Ребенок начал говорить, учить стихи, ходить в школу и есть много продуктов. Через три года врачи сняли диагноз «аутизм». Весь путь лечения в Белоруссии девушка уже проходила вместе с возлюбленным — коллегой. Он принял ребенка и оказывал помощь. Пара официально узаконила отношения.

«Не помогло одно, нужно пробовать другое. Не бойтесь менять жизнь. Любые перемены — это к лучшему. Если что-то не получилось, не останавливайтесь, ведь это повод начать что-то новое», — подытожила хрупкая Настя.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о приложении, которое поможет общаться с детьми с аутизмом.