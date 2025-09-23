Умершей жене поплохело еще в первую брачную ночью

Молодая женщина скончалась через несколько дней после свадьбы, не приходя в сознание. Ее состояние резко ухудшилось уже в первую брачную ночь, как сообщает Story .

В Боснии и Герцеговине 26-летняя Адна Ровчанин-Омербегович умерла спустя несколько дней после свадьбы. Она вышла замуж 13 сентября за своего жениха Фариса, но уже в первую брачную ночь почувствовала себя плохо и была срочно госпитализирована. В больнице девушка впала в кому, и, несмотря на усилия врачей, ее состояние не улучшилось, через два дня она скончалась.

Причины резкого ухудшения здоровья до сих пор остаются неизвестными. По некоторым данным, у Адны могло быть сотрясение мозга. Также известно, что ранее у нее уже были серьезные проблемы со здоровьем — однажды она уже впадала в кому, но тогда сумела выйти из нее, однако подробности того случая не разглашались.

Ранее семья жениха расправилась с невестой после его смерти.