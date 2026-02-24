Умерший аэропорт Финляндии без россиян выставили в аренду: теперь там будет офис

Воздушная гавань Лаппеенранта, некогда популярная среди туристов из России, перепрофилирует терминал под офисы, чтобы выжить в условиях кризиса. Об этом пишет ТАСС.

Аэропорт финского города Лаппеенранта, оставшийся без привычного потока путешественников из России, вынужден искать новые источники дохода. Администрация воздушной гавани начала предлагать помещения пассажирского терминала в аренду под офисные пространства.

Как рассказали представители аэропорта, ежемесячная стоимость аренды составляет около 500 евро. Доступ арендаторов в здание ограничен будними днями с восьми утра до трех часов дня, поскольку регулярное авиасообщение отсутствует как минимум до конца марта.

Некогда один из самых загруженных аэропортов Суоми в текущем году планирует обслужить лишь единичные чартерные рейсы. В расписании значатся перелеты на Родос в мае и на Корфу в сентябре. Других отправлений не предусмотрено.

Диспетчерская вышка законсервирована еще с осени прошлого года и до апреля не возобновит работу. В этот период обслуживание воздушного пространства производиться не будет, возможны лишь разовые рейсы по предварительным заявкам. Взлетно-посадочную полосу перестали регулярно очищать от снега из-за отсутствия плановых бортов.

При этом ресторан на территории терминала продолжает функционировать: по будням здесь подают комплексные обеды. В остальное время здание закрыто для посторонних. Не исключено, что в будущем аэропорт может прекратить существование полностью из-за финансовых трудностей, вызванных исчезновением российских туристов, ранее составлявших основу пассажиропотока.