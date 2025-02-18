Умерший после тренировки футболист «ПОЗ-Прогресс» недавно вернулся с СВО

Ян Журавлев был участником спецоперации, сообщил URA.RU его близкий знакомый. В соцсетях перспективного уральского спортсмена также есть фотографии в военной форме с футбольным мячом в руках. По словам собеседника, футболист вернулся на гражданку незадолго до Нового года. Однако есть ли у Журавлева боевые награды неизвестно.

Семья футболиста рассказала, что он всю жизнь увлекался спортом и не мог жить без мяча. Занимался он перед работой и после нее, посвящая много времени физнагрузке. Перед днем смерти мужчина не жаловался на здоровье. Мать почившего спортсмена отметила, что допинг ее сын также не принимал.

Напомним, в Верхней Пышме в один день умерли два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс» —Данил Хилобок и Ян Журавлев. Сердце мужчин остановилось во сне. По предварительным данным, причиной стала сердечная недостаточность. До этого оба спортсмена были на тренировке.