Умирал и оживал сотни раз: пациента спасли после 3,5 тыс. приступов аритмии

В Пермском крае медики совершили медицинский прорыв, спасая 53-летнего Ярослава, пережившего 3500 приступов аритмии. 418 из них были смертельно опасными — без своевременного вмешательства врачей мужчина мог погибнуть, передает properm.ru.

История спасения началась в Верещагинской центральной больнице, куда пациент поступил в критическом состоянии. Его случай оказался настолько сложным, что потребовалось экстренное вмешательство санавиации и кардиологов Пермского краевого кардиодиспансера.

Проблемы с сердцем у Ярослава начались после обширного инфаркта в 2019 году. На органе образовался рубец, который спровоцировал череду опасных нарушений ритма. В марте 2024 года ему установили кардиовертер-дефибриллятор, рассчитанный на пять лет работы. Однако уже через четыре месяца заряд устройства полностью иссяк — аппарат просто не справлялся с частотой приступов.

Заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца Сергей Кученко принял решение о срочной транспортировке пациента в Пермь. Там врачи обнаружили, что единственным шансом на спасение является радиочастотная абляция (РЧА) — операция, при которой высокочастотный ток разрушает очаги аритмии, превращая рубец в однородную ткань. Это очень сложное и редкое вмешательство.

Для проведения операции в Пермь пригласили Виталия Шабанова — хирурга из Новосибирска с большим опытом подобных манипуляций. Пятичасовая процедура прошла успешно, и пациент сразу почувствовал улучшение.

«В какой-то момент после серии ударов я был готов на все, как говорится, не ради лечения, а ради науки. Поэтому на операцию согласился с легким сердцем и доверием. Сразу после операции я прямо почувствовал, что мне стало значительно лучше. Понимаю, что впереди еще предстоит научиться жить в новом для себя режиме, но главное — жить!», — рассказал Ярослав.

Пациент пошел на поправку и поблагодарил врачей, проделавших титанический труд.

Ранее сообщалось, что мужчина получил удар в пах, но благодаря этому смог выжить.