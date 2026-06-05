В Балашихе построят новые дома в составе ЖК «Героев»

Девелоперская компания «Главстрой Регионы» продолжает строительство домов в жилом комплексе «Героев» в городском округе Балашиха. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе 410 строители ведут устройство наружных и внутренних стен, монтаж оконных и балконных блоков, светопрозрачных конструкций и лифтового оборудования и другие работы, в корпусах 413 и 411 - чистовую отделку квартир. Кроме того, в корпусе 610 ведется устройство монолитных железобетонных конструкций, наружных и внутренних стен, а также наружных сетей, в корпусе 611 - устройство монолитных железобетонных конструкций.

Комплекс находится в микрорайоне Железнодорожный, рядом с Ольгинским лесопарком и станцией МЦД-4, в его составе уже работают два детских сада и школа.

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