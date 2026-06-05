Испания берет кубок, Англия дышит в спину: кто фаворит ЧМ по расчетам экспертов

Испания стала главным фаворитом Чемпионата мира по футболу по расчетам экспертов и математиков, пишет Daily Mail со ссылкой на исследователей из австрийского Университета Инсбрука. Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года, а за кубок будут бороться 48 сборных.

Ученые рассчитали шансы всех команд с помощью алгоритма машинного обучения. В модель загрузили данные о прошлых международных матчах, букмекерские коэффициенты, рейтинги игроков в клубах и сборных, а также среднюю рыночную стоимость составов. Затем алгоритм оценил возможное число голов во всех потенциальных матчах турнира.

По этим расчетам, у Испании лучшие шансы на победу — 14,5%. Почти рядом идут Англия и Франция — по 12,4%, затем Германия с 11,2%. Дальше расположились Португалия, Аргентина, Нидерланды и Бразилия.

Но авторы сразу предупреждают: это не пророчество, а вероятность. Даже главный фаворит обычно имеет не больше 20% шансов, а значит, куда вероятнее, что кубок возьмет кто-то другой. Один из авторов, Ахим Цайлайс, отметил, что в этот раз борьба за титул особенно плотная.

Внизу таблицы оказались Иордания, Катар, Ирак, ЮАР и Кюрасао. У Шотландии, например, шансы оценили всего в 0,2%.

Отдельная проблема турнира — жара. Другие исследователи предупреждали, что часть матчей может пройти в небезопасных условиях, а некоторые игры в Майами, Канзас-Сити, Нью-Йорке и Филадельфии могут стать тяжелым испытанием для игроков и болельщиков. Подробнее об этом — в материале «Подмосковье сегодня».