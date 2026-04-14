Умнее, чем кажется: медоед Нео шокировал сотрудников Московского зоопарка своей логикой

Один из самых харизматичных обитателей столичного зоосада, медоед по кличке Нео, успешно справился с новыми заданиями от киперов. Чтобы добраться до лакомства, зверю пришлось проявить не только физическую ловкость, но и недюжинный интеллект. Об этом пишет РИА Новости.

Программа обогащения среды для хищников

Сотрудники Московского зоопарка подчеркивают, что медоеды славятся не только своей бесстрашностью, но и высоким уровнем когнитивных способностей. Для поддержания психологического и физического тонуса подопечных специалисты регулярно внедряют элементы обогащения среды — специальные квесты, имитирующие добычу пищи в естественных условиях. В этот раз для Нео подготовили сразу два испытания, направленных на развитие сообразительности и координации движений.

Решение сложных задач за угощение

Первым препятствием на пути к обеду стала подвесная конструкция в форме «конфеты», внутри которой было спрятано свежее мясо. Чтобы дотянуться до цели, медоеду пришлось проявить акробатические навыки: он забрался на бревно и сбалансировал на высоте. Вторым этапом стал плотный мешок, набитый сеном, где также была замаскирована порция еды. Нео быстро разгадал замысел зоологов, обнаружил угощение в толще сухой травы и успешно извлек свой заслуженный трофей, после чего приступил к трапезе.

Важность интеллектуальных нагрузок

Подобные упражнения являются обязательной частью содержания медоедов в неволе, так как в природе эти животные постоянно находятся в поиске нестандартных решений для выживания. На кадрах, опубликованных зоопарком, видно, с каким азартом Нео включается в процесс игры. Успешное прохождение головоломок подтверждает отличную форму хищника и эффективность методик, применяемых столичными зоологами для заботы о своих подопечных.