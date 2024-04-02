Умники и умницы: выпускники округа Красногорск стали победителями на Всероссийской олимпиаде школьников

Выпускники образовательных учреждений городского округа Красногорск приняли участие на Всероссийской олимпиаде школьников, где показали высокие знания по разным предметам.

11 юных жителей Красногорска продемонстрировали достойные результаты по различным дисциплинам. Лучшей в области знания английского языка оказалась ученица школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов Екатерина Сорокина. Олимпиада показала, что выпускники изучают различные иностранные языки. Так, победителем олимпиады по китайскому языку стал выпускник школы №16 Чжао Ихуа, по итальянскому — ученица гимназии №2 Арина Кораблина, по немецкому — представительница Нахабинской гимназии №4 Алина Лаврова.

Достойное внимание уделяют языку, который для многих жителей округа является родным. Это доказывают высокие достижения ребят на олимпиаде по русскому языку. Так, ученица школы №15 Вероника Русакова получила высший балл. Ученик гимназии №7 Константин Бадогин также стал победителем олимпиады по русскому языку. Ученица гимназии №2 Кира Доброва продемонстрировала глубокие знания в области русского языка и литературы.

Высокие достижения юные жители округа показали и на олимпиадах по другим дисциплинам.

«Выпускник Нахабинского лицея №1 Петр Шестернин стал победителем по истории. Выпускник Нахабинской гимназии №4 Арсений Корнеев продемонстрировал свои знания в области географии. Выпускница школы №1 Дарья Князева получила высший балл по праву; выпускник школы №12 Антон Верех стал победителем олимпиады по экологии. Знания в области информатики продемонстрировал ученик частной школы «Светлые Горы» Владислав Гаранин», — сообщает администрация городского округа Красногорск.

Администрация Красногорска благодарит каждого за участие и поздравляет с заслуженной победой.