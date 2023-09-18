«Умные» автомобили ГУСТ Подмосковья зафиксировали почти две тысячи дефектов в содержании территорий за неделю
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
ГУСТ Подмосковья контролирует содержание территорий региона, в том числе, с помощью шести мобильных комплексов, оснащенных нейросетевыми камерами. За неделю они помогли зафиксировать почти 1,8 тысячи дефектов.
Глава ведомства Светлана Аипова уточнила, что «умные» автомобили на прошлой неделе проводили проверки в 25 муниципалитетах.
«Больше всего недочетов попали в объективы нейросетевых камер в пяти городских округах: Солнечногорск — 157, Люберцы — 134, Балашиха — 88, Кашира — 86, Одинцово — 74. Коллегам необходимо пересмотреть подход к организации чистоты и обеспечить оперативное устранение нарушений, чтобы территории оставались опрятными и сохраняли свой визуальный облик, — отметила министр.
По ее словам, самыми распространенными замечаниями стали грязные опоры освещения, переполненные контейнеры для сбора мусора и вандальные надписи и изображения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».