Умные и одинокие: почему жители Подмосковья сталкиваются с одиночеством

В обществе живет стереотип: гении одиноки, а высокий интеллект мешает строить отношения. Но так ли это на самом деле? Психолог из Подмосковья Елена Морганюк в беседе с REGIONS объяснила, что наука не находит прямой связи между уровнем IQ и одиночеством. Главная проблема умных людей — не их ум, а недостаток социальных навыков и завышенные ожидания.

Исследования на этот счет противоречивы. Британские ученые выяснили, что люди с высоким IQ действительно имеют чуть более узкий круг общения и чаще ценят личное пространство. Но это не одиночество в страдальческом смысле, а осознанный выбор: интеллектуалы не тратят время на пустые разговоры. Другие исследования, напротив, не находят никакой корреляции между умом и социальной изоляцией.

«Наука говорит нам, что прямой связи между интеллектом и одиночеством нет. Есть связь между интеллектом и потребностью в осмысленном общении. Умный человек скорее предпочтет одного друга, с которым можно говорить о важном, чем десять приятелей, с которыми не о чем поговорить. Сторонний наблюдатель может назвать это одиночеством. Но сам человек в этот момент может быть абсолютно счастлив. Важно различать вынужденное одиночество и добровольное уединение», — говорит Елена Морганюк.

Почему умные кажутся одинокими

Стереотип не возникает на пустом месте. Причины:

— Разные интересы. Умному человеку не с кем поговорить о сложных вещах.

— Низкая толерантность к глупости. Интеллектуал быстро устает от нелогичности и поверхностных суждений.

— Склонность к рефлексии. Привычка много думать порождает завышенные требования к партнеру.

— Карьерная занятость. На личную жизнь остается меньше времени и сил.

По словам психолога, умение знакомиться, поддерживать разговор и проявлять эмпатию — это отдельные способности, которые не идут автоматически в комплекте с высоким IQ.

Одиночество или уединение

Важно различать два состояния. Вынужденное одиночество — когда человек страдает от отсутствия близких. Осознанное уединение — когда человек ценит свое пространство, но при этом имеет одного-двух близких. Высокий интеллект чаще ведет ко второму сценарию.

Что губит отношения сильнее, чем интеллект

Психологи выделяют черты характера, которые куда опаснее для личной жизни:

— Низкая эмпатия. Неспособность понимать чувства другого.

— Социальная тревожность. Страх осуждения и боязнь сказать глупость.

— Перфекционизм. Ожидание идеального партнера и разочарование от реальности.

— Нарциссические черты. Уверенность в своем превосходстве и пренебрежение к другим.

— Избегающее поведение. Уход от конфликтов и замалчивание проблем.

Как объясняет специалист, можно быть гением, но при этом добрым и внимательным — такой человек не останется один. А можно иметь средний интеллект, но быть эгоцентричным и критикующим — и остаться в одиночестве. Все решают социальные и эмоциональные навыки, и хорошая новость в том, что им можно научиться.

Почему умные женщины чаще одиноки

Статистика показывает: среди женщин с высоким образованием одиноких больше, чем среди мужчин. Причины:

— Социальные стереотипы. Мужчины чувствуют неуверенность рядом с более умной или успешной женщиной.

— Несовпадение ожиданий. Умная женщина ищет равного, а мужчины ее круга часто выбирают спутниц «вдохновляющих, а не конкурирующих».

— Карьера и возраст. К 35-40 годам круг потенциальных партнеров сужается.

По мнению психолога, таким женщинам не стоит понижать планку. Нужно искать мужчину, который не боится ума, — на конференциях, в клубах по интересам, на интеллектуальных вечеринках. Не сидеть дома и не ждать принца.

Как умному человеку не остаться одному

Практические советы:

— Прокачивать эмоциональный интеллект. Учиться распознавать свои и чужие эмоции.

— Не демонстрировать превосходство. Никто не любит, когда его поправляют или поучают.

— Искать свои сообщества. Лекции, курсы, конференции, тематические группы в интернете.

— Снижать планку перфекционизма. Идеальных людей не бывает.

— Учиться говорить о простом. Умение поболтать о погоде — тоже социальный навык.

Как утверждает психолог, каждый интересен по-своему, если уметь слушать. А если за высокомерием скрывается неуверенность в себе, стоит обратиться к специалисту — с этим можно и нужно работать.