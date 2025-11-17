Умные камеры в Видном начали следить за порядком и безопасностью

В лесопарке «Высота» подмосковного Ленинского городского округа запущен пилотный проект «Умные камеры», который переводит контроль за общественным пространством на качественно новый уровень, используя технологии искусственного интеллекта (AI).

Эта новость, о которой сообщила пресс-служба главы округа Станислава Каторова, является практическим шагом в реализации стратегии «Умный город», направленной на создание безопасной и комфортной среды для жителей. Наиболее значимая польза новой системы заключается в мгновенном реагировании на любые инциденты: благодаря интеллектуальной видеоаналитике, скорость обработки информации и принятия мер увеличилась в 7 раз, сократив время от обнаружения проблемы до начала ее решения всего до пяти минут.

Директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов подчеркнул, что цель проекта — сделать парки округа еще более комфортными и безопасными, выводя обслуживание парковых территорий на качественно новый уровень.

Система осуществляет круглосуточный мониторинг, фокусируясь на трех критически важных направлениях: она следит за качеством выполнения работ по содержанию территории, фиксирует хозяйственные инциденты, такие как поломки инфраструктуры или несанкционированное появление мусора, а также отслеживает корректность поведения посетителей парка. Искусственный интеллект способен распознавать и мгновенно подавать сигнал о потенциально опасных ситуациях, включая драки, распитие алкогольных напитков, задымление или появление подозрительно оставленных вещей.

Успешный пилотный опыт в «Высоте» — это лишь начало: до 2027 года технология «Умные камеры» будет масштабирована на все парковые зоны Ленинского городского округа, гарантируя чистоту и порядок на всей территории муниципалитета.