Умный шкаф из Шатуры: студентка научила насосы самостоятельно принимать решения

В мероприятии, посвященном цифровизации и повышению надежности коммунальной инфраструктуры, приняли участие специалисты из разных регионов страны. Губернатор Андрей Воробьев, открывая пленарную сессию, отметил, что подобные встречи позволяют выстроить эффективный диалог между властью и ресурсоснабжающими организациями, а также поблагодарил компании, инвестирующие в модернизацию сетей.

Особый интерес у участников и главы региона вызвал стенд Шатурского энергетического техникума. Студентка третьего курса Валерия Скотникова продемонстрировала собственноручно разработанный интеллектуальный шкаф управления насосами. Ее устройство берет на себя контроль за откачкой воды: оно самостоятельно определяет уровень жидкости, запускает или останавливает оборудование, предотвращая работу «всухую». Кроме того, разработка оснащена защитой от перепадов напряжения и короткого замыкания, а в случае нештатной ситуации мгновенно оповестит диспетчера через систему аварийной сигнализации.

Девушка пояснила гостям, что «умный щит» работает на базе программируемого контроллера и сенсорной панели, последовательно включая и отключая насосы по мере выполнения задачи, подчеркнув, что это полностью отечественная разработка.

Валерия также рассказала, что получает образование по дуальной системе. Она совмещает учебу с работой в компании-партнере техникума и является амбассадором федерального проекта «Профессионалитет». Сейчас на предприятии, где она трудится, проходят практику более десяти студентов.