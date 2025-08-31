Умным студентам — деньги: вузы объявили конкурс на 30-тысячные стипендии

С 1 сентября 2025 года в России стартует масштабная программа господдержки для талантливых студентов.

Учащиеся очных отделений, чьи специальности соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ, смогут претендовать на новую президентскую стипендию в размере 30 000 рублей ежемесячно.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, отбор претендентов будет проводиться на конкурсной основе в сентябре-октябре будущего года. Итоги конкурса планируется подвести до конца декабря 2025 года. Важно отметить, что выплаты будут назначены retroactively – с 1 сентября, поэтому первые транши победители получат уже в ноябре-декабре с учетом задолженности за прошедшие месяцы.

Параллельно с этим в 2025/2026 учебном году будет учреждена и новая правительственная стипендия. Ее размер составит 20 000 рублей, а получателями станут 5700 учащихся вузов, включая студентов, курсантов и слушателей.

Ранее сообщалось о том, что студенты первого курса КузГТУ могут получить стипендию в размере 15 тыс. руб.