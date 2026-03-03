Унесенные сиренами: актриса Виктория Тарасова сбежала из Абу-Даби за минуту до закрытия неба
«Известия»: Виктория Тарасова рассказала о возвращении в Москву из Дубая
Актриса Виктория Тарасова, прилетевшая в Москву первым же рейсом из столицы ОАЭ 2 марта, описала нервную обстановку в аэропорту вылета.
В беседе с «Известиями» кинозвезда призналась, что покинуть Абу-Даби по расписанию помешала внезапная тревога.
«Вообще, было очень шумно. Мы как раз не вылетели за час, тут же начались сирены в аэропорту. Очень долго выходили», — поделилась она пережитым.
Ранее прилетевший из ОАЭ россиянин рассказал о поведении местных жителей.