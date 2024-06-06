Уникальная компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» ведет строительство нового цеха в Балашихе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Уникальная компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» ведет строительство нового цеха в Балашихе. На площади более 9 гектаров ведутся работы по возведению нового производственного цеха и административного здания.
Площадь помещений составит более 12 тысяч квадратных метров. Ход строительства оценил глава Балашихи Сергей Юров.
«Мы большое внимание уделяем созданию новых рабочих мест, привлечению новых инвесторов, развитию предприятий. Здесь у нас в западной промзоне есть участок 12 гектаров, он был выделен под инвестиционный проект. В рамках международного экономического форума 2 года назад было подписано соглашение. Сейчас компании ведут строительство. Компания «Галвент» строительство производства планирует в два этапа. Первая очередь – это порядка 10 тысяч квадратных метров. Компания переводит все свое производство к нам из Москвы. Мы активно поддерживаем такие проекты », - сказал Сергей Юров.
«Фабрика Вентиляции ГалВент» - это уникальный российский производитель, который использует автоматизированное производства в сфере вентиляций. Благодаря национальным проектам и программам импортозамещения компании удалось расширить производство.