Уникальная компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» ведет строительство нового цеха в Балашихе

«Мы большое внимание уделяем созданию новых рабочих мест, привлечению новых инвесторов, развитию предприятий. Здесь у нас в западной промзоне есть участок 12 гектаров, он был выделен под инвестиционный проект. В рамках международного экономического форума 2 года назад было подписано соглашение. Сейчас компании ведут строительство. Компания «Галвент» строительство производства планирует в два этапа. Первая очередь – это порядка 10 тысяч квадратных метров. Компания переводит все свое производство к нам из Москвы. Мы активно поддерживаем такие проекты », - сказал Сергей Юров.