Уникальная плавучая больница «Святитель Лука» отправилась в путь

Первый в России специализированный медицинский теплоход «Святитель Лука» завершил ходовые испытания в Коломне и отправился в Югру. Судно построено по заказу Югорского центра профессиональной патологии и станет мобильной поликлиникой для жителей отдаленных поселков, сообщает ugra-news.ru.

Маршрут плавгоспиталя проляжет через Архангельск и Северный морской путь — на буксире его доставят в Салехард, а затем в Ханты-Мансийск. Официальная передача судна запланирована на октябрь 2025 года. Медицинское оборудование установят уже на месте, чтобы избежать повреждений при транспортировке. После монтажа аппаратуры теплоход совершит пробный рейс, а полноценную работу начнет в мае 2026 года.

«Святитель Лука» — это первое в России речное судно, изначально спроектированное как плавучая больница. Его осадка всего 1,3 метра, а скорость — 24 км/ч. Это позволит ему заходить даже в мелководные притоки Оби и преодолевать до 500 км в сутки. На борту разместятся 25 кабинетов, включая терапию, хирургию, кардиологию, гинекологию и офтальмологию, а также лаборатории, УЗИ и флюорограф.

Судно названо в честь выдающегося хирурга Валентина Войно-Ясенецкого, известного как Святитель Лука.

Отечественная разработка критически важная: она сможет обслуживать 94 отдаленных населенных пункта, обеспечивая раннюю диагностику и профилактику заболеваний.