Уникальное производство масла из кедровых шишек открыли в Магаданской области
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Масло из шишек кедрового стланика теперь станут производить в Магаданской области. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что этот продукт содержит 25 макро- и микроэлементов.
Добавляется, что такое производство является первым в нашей стране.
Уточняется, что для производства ведется поиск шишек в тайге. Процесс является довольно трудоемким и сложным, поскольку стланник – весьма капризное растение, кроме того, его семенами любят полакомиться животные и птицы.