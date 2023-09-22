Уникальное производство масла из кедровых шишек открыли в Магаданской области

Масло из шишек кедрового стланика теперь станут производить в Магаданской области. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что этот продукт содержит 25 макро- и микроэлементов.

Добавляется, что такое производство является первым в нашей стране.

Уточняется, что для производства ведется поиск шишек в тайге. Процесс является довольно трудоемким и сложным, поскольку стланник – весьма капризное растение, кроме того, его семенами любят полакомиться животные и птицы.