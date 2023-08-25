Уникальную программу обучения психологов для работы с участниками СВО и их семьями утвердили в России. Проект «Теория и практика психологической помощи при последствиях травматического и хронического стресса» разработали Центр экстренной психологической помощи МЧС России и Высшая школа экономики.

По словам директора ЦЭПП МЧС России Юлии Шойгу, в первую очередь, программа нацелена на психологов, так как работа с последствиями травматического стресса очень сложная и деликатная.

«Однако целевой аудиторией проекта являются не только профессиональные психологи, но и специалисты помогающих профессий: социальные и медицинские работники, добровольцы-волонтеры и сотрудники органов администрации и госструктур», - добавила она.

Замдекана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Мария Чумакова рассказала, что обучение в учреждении построено по модульному принципу. Каждый модуль программы рассчитан на 16-24 часа, их можно осваивать по отдельности. За каждый из них присваивается удостоверение о повышении квалификации.

«После освоения программы в полном объеме – 280-300 часов – может присваиваться диплом о профессиональной переподготовке установленного НИУ ВШЭ образца», - отметила Чумакова.

Обучение будет проходить в заочной, гибридной и очной форме. Лекторами выступят ведущие специалисты психологической службы МЧС России.