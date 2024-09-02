Уникальную школу на 1500 мест открыли в Балашихе в День знаний

Новое четырехэтажное учебное заведение площадью 25 тысяч квадратных метров построили в ЖК «Пехра» благодаря Президентскому проекту «Образование». Поздравить школьников с праздником приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, а также президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк и зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский.

«Поздравляю всех с Днем знаний. Ставьте перед собой новые задачи и высоты. В школе есть все, чтобы развиваться и получать достойное образование. Здесь есть предпрофессиональное образование и классы с углубленным изучением математики и английского языка. Профессионально подобран преподавательский состав из разных регионов нашей страны. Уверен, в новой школе будут свои достижения, победы и ученики, которые прославят Балашиху», - сказал Игорь Брынцалов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Помимо учебных классов и помещений для групп продленного дня, в школе есть специализированные кабинеты и лаборатории, библиотека с медиатекой, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории есть физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха, а также площадка для общешкольных мероприятий.

«Сегодня для этой школы День знаний особенный. Мы открыли большое здание на 1500 учеников. Школа современная и хорошая. Строительство велось под тщательным контролем. Спасибо строителям за то, что выполнили все в срок. Дорогие учителя и ребята, желаю вам удачи и успехов в учебе», - сказал Сергей Юров.

Ранее уникальный проект учреждения был признан лучшим на конкурсе ассоциации проектировщиков Московской области. Школу украшает 3D панно над центральным входом, портрет известного греческого Бога Прометея и тянущиеся к огню руки.

«На фасаде школы появилось монументальное искусство. Это уникальное событие. Мы заложили идею, что Прометей передал знания людям. Сделали его современным и юным, чтобы ученики чувствовали, что они сами участники этих событий. Ребята получают знания, сохраняют их и передают дальше», - сказал художник-монументалист, председатель Секции Художников Монументалистов Московского Союза Художников, президент Ассоциации Художников Монументалистов Максим Лыков.

Учреждение стало частью образовательного комплекса средней школы №27, основной корпус которой находится на улице Свердлова, 49. Возглавлять новую школу будет Наталья Антонюк - победитель Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» в рамках национального проекта «Образование». Она рассказала, что в новой школе планируют сделать музей «Время и его герои», первая экспозиция которого будет посвящена архитекторам, художникам и строителям, создавшим здание на Трубецкой улице.

Всего в Подмосковье сегодня открылись 39 новых школ, еще 40 - капитально отремонтированы. Также по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева всем первоклассникам раздали мороженое после торжественной линейки.