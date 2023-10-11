Уникальный детский сад открыли в Ленинском округе

Уже сегодня новый детский сад в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе принял своих воспитанников. В суперсовременных условиях смогут проводить время и постигать азы знаний 280 малышей.

Этот сад создан по уникальному проекту и отвечает всем требованиям современности.

Во-первых, само здание выполнено в природной цветовой гамме из натуральных материалов во внешней и внутренней отделке — кирпича, металла, дерева и гальки. Внутри есть многофункциональные помещения и трансформируемое пространство. Во-вторых, отдельная история – прогулочные площадки. Каждая из них – тематическая. Тут есть деревеньки и озера, реки и даже мини-огород, где мальчики и девочки могут сажать растения.

«Уверен, просторный светлый детский сад по достоинству оценят и ребята, и их родители, и педагоги», - отметил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Кстати, дошкольное учреждение вошло в состав Видновской школы №11, и станет реализовать проект «Предшкола».

Как отметил Алексей Спасский, к 1 сентября 2024 года в этом жилом комплексе планируется открыть большую школу.