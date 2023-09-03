Уникальный музей «Поезд победы» прибудет в Тобольск

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , жителей и гостей Тобольска ждет очень важное событие, которое состоится 5 сентября и продлится всего три дня.

Уникальный передвижной музей «Поезд победы» сможет посетить каждый, кто интересуется хроникой событий Великой Отечественной войны. Однако, чтобы туда прийти, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

Почему же этот музей такой особенный? В его составе 10 тематических вагонов, каждый из которых, так или иначе, связан с событиями времен ВОВ. Это не только возможность узнать больше об истории страны, но и способ отдать дань уважения и памяти тем, кто сражался в этой войне.

Проект уже посетили почти 3,9 тысячи человек в Лабытнанги. Теперь Тобольск готовится к встрече с «Поездом Победы». Наверняка это станет важным событием для города.