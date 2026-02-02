«Уникальный пласт слов, обладающий силой». Филологи констатировали рост уровня мата в речи россиян

По наблюдениям филологов, использование нецензурной лексики в русской речи заметно участилось. Об этой тенденции в преддверии Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой в интервью РИА Новости рассказал Владимир Пахомов, председатель Филологического совета Тотального диктанта и научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН.

Примечательно, что современные лингвисты предлагают взглянуть на проблему под неожиданным углом.

«Явно, что мата стало больше … Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», – отметил Пахомов.

По мнению эксперта, речь не идет о поощрении повсеместного сквернословия. Задача заключается в осознанном подходе. Вместо утопичных попыток полного искоренения этой лексики необходима просветительская работа. Важно объяснять носителям языка ее исторический контекст, культурные корни и ту ситуационную силу, которая теряется при беспорядочном и частом употреблении. Таким образом, ограничение рассматривается не как запрет, а как инструмент для сохранения экспрессивной мощи и уникальности этого языкового пласта.

